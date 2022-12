Jill Biden assure que son mari est “prêt” pour la présidentielle américaine de 2024

Jill Biden et son Mari

Le parti démocrate attend encore la confirmation officielle de la candidature de Joe Biden à l’élection présidentielle américaine de 2024. Mais officieusement, le président américain aurait déjà décidé de se présenter pour un second mandat. Lors d’un dîner à la Maison Blanche, la Première dame, Jill Biden, a confirmé au président français Macron qu’elle et son mari se sentaient prêts pour se relancer dans la course à la présidence des États-Unis.





Jill Biden a fait cette confidence lors d’une conversation à première vue anodine avec le président Macron et sa femme Brigitte. Alors que la Première dame américaine expliquait à quel point le sport l’aidait à gérer son stress lorsque son mari est en campagne, le président français lui a demandé si elle et Joe Biden se sentaient prêts pour un second mandant à la Maison Blanche. “Absolument”, a répondu Jill Biden. Emmanuel Macron, qui, comme le reste du monde, attend une confirmation officielle de la candidature du président américain, a alors souhaité “bonne chance” au couple.





Cette déclaration de Jill Biden est particulièrement importante, notamment quand on sait que la Première dame américaine a beaucoup d'influence sur les choix de son mari. Le parti démocrate attend donc avec impatience une annonce officielle de Biden, qui est désormais âgé de 80 ans. Son âge fait d’ailleurs l’objet de certaines craintes au sein du parti, car il est souvent pointé comme une faiblesse pour une éventuelle candidature à la présidentielle de 2024. En effet, de récents sondages montrent que de nombreux Américains trouvent Joe Biden trop vieux pour se présenter aux élections.





Une décision familiale