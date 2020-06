Joe Biden a rencontré des proches de George Floyd

Le candidat démocrate à la présidence des États-Unis, Joe Biden, s'est entretenu lundi pendant plus d'une heure avec des membres de la famille de George Floyd, et ses mots de compassion «signifient beaucoup» pour eux, a rapporté un avocat des proches de ce Noir américain de 46 ans mort lors de son interpellation par la police de Minneapolis. «Il les a écoutés, a entendu leur souffrance et a partagé leur malheur», a déclaré Benjamin Crump. «Cette compassion signifiait beaucoup pour cette famille endeuillée», a poursuivi l'avocat, qui a tweeté une photo à l'issue de la rencontre à Houston, au Texas, entre Joe Biden, Roger Floyd, oncle de la victime, le révérend Al Sharpton, figure des droits civiques, et Cedric Richmond, élu de Louisiane à la Chambre des représentants.







George Floyd est mort le 25 mai à Minneapolis après avoir été maintenu au sol pendant près de neuf minutes par un policier pressant un genou sur son cou. Les images de cette arrestation, qui se sont rapidement propagées à travers les Etats-Unis, ont soulevé une vague de colère contre la police américaine accusée de racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine.









Joe Biden, qui s'était entretenu par téléphone il y a plus d'une semaine avec la famille Floyd, a réclamé une réponse politique au «racisme systémique» au sein des forces de l'ordre. Il a également accusé Donald Trump, qu'il défiera le 3 novembre prochain, d'avoir attisé les divisions depuis le début des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd.