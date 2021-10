Joe Biden apporte son soutien au candidat démocrate en Virginie pour un scrutin test

Deux élections pour les postes de gouverneurs auront lieu au New Jersey et surtout en Virginie le 2 novembre. Dans cet État tout proche de Washington, remporté par Joe Biden en 2020, l’élection est considérée comme un test national. La lutte est très serrée et le président est venu soutenir le candidat démocrate, mardi 26 octobre.



Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin



Il faisait un peu frais en cette soirée du mardi 26 octobre à Arlington, tout au nord de la Virginie. Mais le parti démocrate tente de réchauffer l’atmosphère. Depuis quelques semaines, la course entre le démocrate Terry McAuliffe et le républicain Glenn Youngkin est très serrée, plus que ce qui était attendu.



Alors, Joe Biden est venu en personne prêter main forte au candidat de son parti, avec un argument qu’il a lui-même éprouvé. « Je me suis présenté contre Donald Trump. Et Terry est opposé à un acolyte de Donald Trump, a déclaré le président. En privé, l’adversaire de Terry a fait serment de loyauté envers Donald Trump. Et ce que je trouve intéressant, c’est qu’il ne veut pas être vu avec Donald Trump maintenant que la campagne a commencé. Qu’est-ce qu’il essaie de cacher. Il a un problème avec Donald Trump ? Il a honte ? »