Joe Biden estime que Xi Jinping a “d’énormes problèmes”, la Chine fustige des propos “totalement irresponsables”

Joe Biden a estimé mercredi que son homologue chinois Xi Jinping rencontrait "d'énormes problèmes" notamment sur le plan économique. Des propos qui ont déclenché la colère de la Chine.

"Trouvez-moi un seul dirigeant mondial prêt à échanger sa place avec Xi Jinping... Moi, je n'en trouve pas", a asséné le président américain lors d'un entretien accordé à la chaîne PBS. "Cet homme a d'énormes problèmes", notamment "une économie qui ne fonctionne pas très bien", a-t-il jugé, relevant toutefois que le dirigeant chinois "avait aussi beaucoup de potentiel".

Notant que le soutien chinois à la Russie avait été relativement discret, Joe Biden a souligné que, contrairement à ce que "chacun supposait" au début de l'invasion russe de l'Ukraine, Pékin n'était pas "pleinement" engagé derrière Moscou. Une réserve selon lui liée à la volonté de Xi Jinping de ne pas subir le même sort que la Russie, qui s'est notamment vue imposer de dures sanctions économiques par l'Occident.

"Je l'ai appelé cet été pour lui dire, ‘Ce n'est pas une menace, juste une observation: regarde ce qui est arrivé à la Russie’", a raconté mercredi Joe Biden. Le locataire de la Maison Blanche a rencontré Xi Jinping en personne pour la première fois de son mandat de président en novembre, lors du sommet du G20 à Bali, en Indonésie. Ils s'étaient alors déjà parlé par téléphone ou visioconférence à cinq reprises.

La colère de la Chine

La Chine a déploré jeudi les commentaires “totalement irresponsables” du président américain Joe Biden. “Ces propos (...) sont totalement irresponsables et violent les règles de base de l’étiquette diplomatique. La Chine fait part de son vif mécontentement et de sa ferme opposition”, a déclaré devant la presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

“Nous ne cherchons pas le conflit”

Joe Biden “ne cherche pas le conflit” avec la Chine, a-t-il également déclaré lors de cet entretien, alors que les États-Unis viennent de détruire un ballon chinois qui avait survolé leur territoire. “Non”, a répondu le président américain à la journaliste qui lui demandait si les relations avec Pékin avaient subi “un coup dur”. “Nous allons rivaliser pleinement avec la Chine, mais nous ne cherchons pas le conflit”, a-t-il assuré.

De manière générale, Washington s’est plutôt gardé de monter le ton après avoir abattu samedi un ballon chinois, destiné selon les Américains à espionner des sites militaires sensibles. Devant le Congrès mardi, Joe Biden a toutefois assuré: “Si la Chine menace notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays.” La relation entre les deux superpuissances s’est crispée à la suite de cette affaire.

Joe Biden to PBS: "Can you think of any other world leader who would trade places with Xi Jinping? Not a joke. Can you think of any that would? I can't think of one. This man has enormous problems…he has an economy that's not functioning very well."https://t.co/hFvtT14a4T