Joe Biden et Xi Jinping envisagent des discussions sur les armements

Discussion sur les armements entre Joe Biden et Xi Jinping

Joe Biden et Xi Jinping sont convenus de commencer à envisager des discussions "stratégiques" sur le contrôle des armements entre les deux puissances nucléaires, a déclaré mardi un haut responsable de la Maison Blanche au lendemain d'un sommet virtuel entre les présidents américain et chinois.





Selon son conseiller pour la sécurité nationale Jake Sullivan, “le président Biden a évoqué auprès du président Xi la nécessité d'une série de discussions sur la stabilité stratégique", l'expression consacrée en diplomatie pour désigner notamment les questions liées aux armements.





"Les deux dirigeants sont convenus que nous travaillerions pour envisager d'organiser des discussions sur la stabilité stratégique", a-t-il poursuivi, dans une formulation ostensiblement prudente, lors d'une conférence organisée par le cercle de réflexion Brookings Institution.





Penser de manière productive

Le proche conseiller du locataire de la Maison Blanche était interrogé sur la montée en puissance des armements chinois. Le Pentagone a ainsi récemment confirmé que Pékin avait effectué en août un essai de missile hypersonique, et a publié un rapport faisant état d'une accélération plus rapide qu'anticipé du programme nucléaire chinois.





Si les Etats-Unis et la Russie disposent depuis la Guerre froide d'un dialogue formel sur la stabilité stratégique, qui a produit plusieurs accords de désarmement par le passé, ce n'est pas le cas avec la Chine. L'ancien président américain Donald Trump avait plusieurs fois réclamé que Pékin soit intégré aux discussions américano-russes, en vain.





Son successeur semble privilégier la voie de discussions bilatérales plus informelles à ce stade.