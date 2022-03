Joe Biden partage une pizza avec des soldats américains en Pologne

Joe Biden, qui a promis à plusieurs reprises de défendre “le moindre centimètre carré” du territoire de l’Otan, a rendu visite vendredi à des militaires américains stationnés en Pologne, non loin de la frontière avec l’Ukraine.





Après avoir atterri vendredi à Rzeszow, à 80 km de la frontière, le président américain a entamé une visite très attendue, de deux jours au total, par une rencontre avec les militaires de la 82e division aéroportée américaine. Cette division, la dernière à quitter l’Afghanistan l’été dernier, fait partie des forces déployées sur le flanc oriental de l’Otan pour renforcer la présence militaire américaine face à l’invasion de l’Ukraine par la Russie.





Pizza avec les soldats

Le “commandant en chef” des forces armées américaines, qui ont renforcé leur présence en Europe de l’Est et dont 10.500 membres se trouvent notamment en Pologne, a plaisanté avec des militaires qui se faisaient couper les cheveux. Puis Joe Biden, en costume et chemise rayée mais sans cravate, s’est assis au milieu de soldats en treillis dans un réfectoire, pour manger une part de pizza.





Poignées de mains et selfie

“Merci, merci, merci”, a-t-il répété à plusieurs reprises à l’intention des militaires présents. Souriant, il a multiplié les poignées de mains et les photographies, se saisissant à l’occasion lui-même d’un téléphone pour faire un “selfie”. “Vous êtes au centre d’une bataille entre les démocraties et les autocrates”, a dit Joe Biden lors d’un court discours. “Ce que vous faites est important, vraiment important”, a-t-il encore assuré.





Engagement américain

Par cette visite, le président américain a voulu symboliser, selon la Maison Blanche, l’engagement des Etats-Unis à protéger les pays de l’Otan, une obligation que Joe Biden a plusieurs fois qualifiée de “sacrée”. Il doit ensuite tenir une réunion consacrée à la situation humanitaire en Ukraine et dans la région, et sera selon la Maison Blanche rejoint à cette occasion par le président polonais Andrzej Duda. Ce dernier était censé l’accueillir eu pied de Air Force One mais a dû y renoncer, son avion ayant eu des problèmes techniques.





Discours très attendu

Le président américain gagnera ensuite Varsovie pour des entretiens samedi avec les dirigeants polonais et une visite dans un centre d’accueil de réfugiés ukrainiens. M. Biden doit conclure samedi cette visite, qui a lieu un mois après que le président russe Vladimir Poutine a déclenché la guerre contre l’Ukraine, par un discours que la Maison Blanche promet “majeur” et “significatif”.