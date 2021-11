Kevin Spacey condamné à payer 31 millions de dollars aux producteurs de "House of Cards"

Une somme conséquente. Kevin Spacey a été condamné à payer 31 millions de dollars à la société qui a produit la série House of Cards, dans laquelle il jouait le personnage principal jusqu’à ce qu’il soit renvoyé suite à des accusations de harcèlement sexuel, selon des documents juridiques publiés ce lundi 22 novembre.



MRC, la société de production à l’origine de la série à succès sur les intrigues politiques à Washington diffusée par Netflix, demandait des dommages et intérêts pour des pertes de revenus attribuées à la sortie de l’acteur de cette série après des accusations à son encontre de harcèlement et d’abus sexuels.





Dans le document juridique publié, MRC explique qu’après ces accusations de harcèlement, la société avait suspendu l’acteur et lancé une enquête interne qui avait révélé que la star du film American Beauty s’était effectivement rendue coupable de tels agissements.