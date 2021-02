L'actu en dessin : l'arrestation d'Alexeï Navalny, menotté mais victorieux

Dessin de Denis Lopatin, dessinateur d'origine russe résidant en France, sur l'arrestation de l'opposant russe à Vladimir Poutine, Alexeï Navalny

L'arrestation d'Alexeï Navalny a inspiré les dessinateurs de Cartooning for Peace cette semaine. Lopatin le représente avec un Vladimir Poutine en suspension, tandis que l'opposant russe fait le signe de la victoire de la main gauche.





Principal opposant de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny a été condamné, le 2 février, à trois ans et demi de prison ferme après son arrestation consécutive à son retour en Russie, le 17 janvier.





Celui qui avait été empoisonné au Novitchok, puis placé en soins intensifs à Berlin pendant un mois en 2020, est très soutenu par une partie de la société russe. Sa récente arrestation et la condamnation qui s'en est suivie donne lieu depuis des semaines à des manifestations durement réprimées par les autorités, avec des arrestations arbitraires de milliers de personnes.





Cartooning for Peace se penche cette semaine sur cette actualité. Sous la plume du dessinateur Lopatin, peintre et illustrateur d’origine russe résidant en France, qui a choisi de représenter l'opposant russe menotté d'une main avec un Vladimir Poutine en suspension et faisant de l'autre, aux yeux du monde, le signe V de la victoire.