L'administration Trump bloque l'aide aux victimes des incendies de forêt en Californie

L'administration Trump boque l'aide des victimes de Californie

L'administration Trump a rejeté la demande de fonds de secours de la Californie pour réparer les dégâts causés par six incendies récents dans l'État, dont l'incendie de Creek, l'un des plus importants et qui continue de brûler.

L'administration Trump a décliné dans la nuit de mercredi à jeudi la demande du gouverneur de Californie Gavin Newsom que le président déclare une catastrophe majeure, a fait savoir son cabinet sans plus d'explications sur la raison de ce refus.





Une telle déclaration permet de répartir les coûts des dégâts, du nettoyage et de la reconstruction entre la Californie et le gouvernement fédéral. Elle permet aussi d'activer les programmes fédéraux dirigés par la Federal Emergency Management Agency.