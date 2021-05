L'Espagne met fin à l'état d'urgence Covid

L'Espagne a levé l'état d'urgence en place depuis octobre pour lutter contre la pandémie, permettant aux Espagnols de voyager entre les régions pour la première fois depuis des mois.







"J'en avais marre de ne pas pouvoir sortir de Madrid", a déclaré samedi à l'AFP le créateur de bijoux Blaca Valls, faisant écho au soulagement de nombreux habitants du pays sur l'assouplissement des restrictions.





"Je me suis senti frustré, enfermé, sans liberté", a ajouté le jeune homme de 46 ans qui prévoit de se rendre en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, le week-end prochain pour célébrer un anniversaire.





Argentina Enriquez, une étudiante mexicaine de 37 ans, a déclaré qu'elle attendait avec impatience de se rendre à la campagne pour profiter de barbecues avec des amis, jouer de la guitare et faire des promenades.





"Juste être ensemble... beaucoup d'émotions", a-t-elle dit.





Si la mesure d'urgence, qui a expiré à minuit (2200 GMT samedi) entraînera plus de libertés, elle est un casse-tête pour les 17 gouvernements régionaux du pays responsables des soins de santé.





L'état d'urgence leur a fourni un cadre juridique pour imposer des mesures - telles que des couvre-feux de nuit ou une interdiction de voyager non essentiels entre les régions - qui limitaient les libertés.





À l'exception de quelques jours pendant Noël où les restrictions ont été levées, les gens n'ont pas pu voyager dans d'autres régions, partir en vacances ou voir leur famille.





Découragés par la flambée des infections après Noël, les autorités n'ont pas assoupli les restrictions internes aux déplacements pendant la semaine sainte, normalement une période de pointe des voyages en Espagne.





Mais ce qui a vraiment irrité les Espagnols, c'est le fait que les touristes étrangers ont pu se déverser dans le pays en vacances alors qu'ils étaient interdits de voyager à la plage ou de rendre visite à leurs proches.





Alors que les interdictions de voyager intrarégionales ont pris fin et que les couvre-feux ont été levés, toutes les restrictions ne sont pas assouplies en Espagne, l'un des pays les plus durement touchés d'Europe avec près de 79 000 décès et 3,5 millions d'infections.





- Opinions juridiques divergentes -





Les régions peuvent encore restreindre les heures d'ouverture et imposer des limites de capacité dans les bars et les restaurants.





Ils peuvent également demander l'approbation du tribunal pour des mesures plus strictes telles que la réimposition du couvre-feu, le plafonnement du nombre autorisé aux rassemblements à domicile ou l'extension de l'interdiction de voyager à l'intérieur.





Mais les tribunaux ont rendu différentes décisions, ce qui a conduit à une mosaïque de mesures à travers le pays.





Un tribunal de la région orientale de Valence a approuvé un couvre-feu de minuit à 6 heures du matin, tandis que le tribunal supérieur du nord du Pays basque a déclaré que la région ne pouvait pas garder son couvre-feu nocturne.





Pour éviter ce scénario, plusieurs régions ont fait pression sur le gouvernement du Premier ministre Pedro Sanchez pour prolonger l'état d'urgence.





Mais son administration a refusé, affirmant que les mesures ne pouvaient pas rester indéfiniment en place, soulignant que le taux d'infection était stable et que le programme de vaccination de l'Espagne progressait rapidement.





Néanmoins, il a adopté un décret accordant aux régions le droit de faire appel devant la Cour suprême si un tribunal local annule une mesure proposée.





À la tête d'un gouvernement minoritaire, Sanchez avait dû faire face à une lutte difficile pour rassembler suffisamment de soutien pour approuver une prolongation de l'état d'urgence.





- En hausse des ventes de billets de train -





L'opérateur ferroviaire d'État Renfe affirme que les ventes de billets pour la semaine prochaine ont augmenté de 13 % au cours des sept derniers jours.





Mais après plus d'un an de restrictions, et avec le temps qui devient chaud et ensoleillé, les autorités ont mis en garde contre la baisse de la garde.





Les Espagnols doivent faire attention "à ne pas avoir la mauvaise impression sur ce que signifie mettre fin à l'état d'urgence... cela ne signifie pas la fin des restrictions", a déclaré jeudi le coordinateur des urgences du ministère de la Santé, Fernando Simon.





Tout le monde doit continuer à se comporter de manière responsable, a-t-il insisté.





« Rien ne peut être exclu en termes d'évolution de la pandémie. »