L’actrice italienne Monica Vitti est morte

Egérie du réalisateur Michelangelo Antonioni, avec lequel elle tourna « L’Avventura », « La Notte » ou encore « L’Eclipse », la comédienne romaine avait arrêté sa carrière en 1990. Distinguée par un Lion d’or en 1995, elle est morte à l’âge de 90 ans.



Muse d’Antonioni, symbole visuel « intello » des années 1960, l’actrice italienne Monica Vitti était atteinte depuis des années d’une maladie dégénérative. Elle est morte à l’âge de 90 ans, a annoncé, mercredi 2 février, le ministre de la culture italien, Dario Franceschini. « Adieu à Monica Vitti, adieu à la reine du cinéma italien. Aujourd’hui est un jour vraiment triste, une grande artiste et une grande Italienne disparaît », a écrit le ministre dans un communiqué.



Née Maria Luisa Ceciarelli le 3 novembre 1931, à Rome, d’ascendance sicilienne (elle a passé son enfance bourgeoise à Messine), la future icône des films sur l’incommunicabilité et l’aliénation semble avoir développé très jeune une forte personnalité.



Au travers des livres autobiographiques qu’elle publia en 1993 (Sept jupes, titre reprenant le surnom qui lui avait été donné lorsque, gamine frileuse, elle s’habillait en accumulant les vêtements l’un sur l’autre) et en 1995 (Le Lit est une rose, recueil de souvenirs, pensées, poèmes), Monica Vitti confesse avoir été « à part » dans sa famille : trop blonde pour une Latine, trop mince, trop grande perche, bigleuse (elle est astigmate).





Ce tempérament anticonformiste allie une fibre fantaisiste et des pulsions suicidaires. Elle distrait très jeune ses frères par des spectacles de marionnettes, révèle un talent comique, et décide néanmoins à 14 ans de se supprimer. Jouer est sa soupape. « J’ai décidé de faire semblant d’être une autre, dira t-elle. Et de me faire rire autant que possible au théâtre et au cinéma. Dans la vie, c’est une autre histoire. »





Pasionaria des névroses



Elle confiera avoir voulu être actrice « pour ne pas mourir », pour « tout réinventer, effacer et reconstruire, rire avec moi ». Elle avouera que sauter de la farce à la tragédie « est une chance extraordinaire », que jouer à être une autre a été sa façon d’exister : « Quand la représentation prend fin, pour moi, la réalité se termine ».



C’est ainsi qu’elle commence des études de secrétariat pour ne pas contrarier sa famille, avant d’oser lui tenir tête : non, décidément, c’est le théâtre auquel elle aspire, et elle s’inscrit au conservatoire d’art dramatique de Rome. Reprenant comme nom d’artiste le début du nom de sa mère (Vittiglia), bien que celle-ci l’ait mise en garde, « la poussière de la scène corrode l’âme et le corps ».



Shakespeare, Brecht, Molière sont à son répertoire, mais c’est en la voyant interpréter Georges Feydeau que Michelangelo Antonioni la repère. Sa voix enrouée, rauque, lui a donné envie de lui faire doubler l’actrice Dorian Gray dans Le Cri (1957). Coup de foudre, artistique et sentimental ! « Elle a une très belle nuque ! Elle pourrait faire du cinéma », lâche t-il. « Tu veux me filmer de dos seulement ? », réplique t-elle.



Il filmera ses yeux : « C’est ce qu’il y a en elle de plus bizarre. Ils ne s’arrêtent sur aucun objet, mais fixent de lointains secrets. C’est le regard d’une personne qui cherche où finir son vol et ne le trouve pas », dit-il, paraphrasant l’étrange affirmation de la comédienne : « Je suis une mouette ». L’Avventura (1958) est une révolution. Le film inculque une nouvelle philosophie narrative, la dissipation de l’intrigue, l’abandon de la dramaturgie classique. Il est illuminé par une nouvelle égérie, cette Monica Vitti surgie de nulle part.





Regard perdu de myope, blondeur nonchalante, inquiétude lasse, celle dont Antonioni a dit qu’elle avait « le visage de l’angoisse », incarnera désormais la pasionaria des névroses, avec la grâce mystérieuse des femmes émancipées qui semblent infirmes d’un amour perdu. Son physique diverge des critères en vogue, une présence s’impose, celle d’une crinière dense, d’une certaine nonchalance, une tendance à s’évader de l’étreinte, à arborer une mine fermée, laisser le spectateur y décrypter l’émotion.