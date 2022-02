L’échange très tendu entre Gérald Darmanin et une journaliste de BFMTV

Gérald Darmanin

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, était l'invité de la matinale de BFMTV, ce mardi, face à Apolline de Malherbe. L’émission a été le théâtre d’un échange extrêmement tendu entre la journaliste et son interlocuteur, visiblement très agacé par la présentation des derniers chiffres du bilan sécurité du quinquennat d’Emmanuel Macron.





Tout a commencé par une question relativement classique sur la question de la sécurité, un sujet qui intéresse toujours particulièrement les Français. “Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillés un peu tard sur les questions de sécurité?”, s’interroge Apolline de Malherbe: “Hausse de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse. Violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse en l’occurrence qu’on parle même d’explosion”, liste alors la journaliste... chiffres officiels du ministère de l’Intérieur à l’appui.

“Je vous demande pardon?”

Un constat qui a profondément agacé le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin: “J’ai regardé votre logo, je pensais qu’on était sur CNews, mais en fait on est bien sur BFMTV”, ironise-t-il dans un premier temps avant de taxer Apolline de Malherbe de “populisme”. Face à la consternation de cette dernière, le ministre redouble de mépris et adopte un ton condescendant: “Non mais ne vous vexez pas, calmez-vous, madame, ça va bien se passer”. Atterrée, Apolline de Malherbe tient tête: “Je vous demande pardon? Attendez, comment vous me parlez?”, s'indigne-t-elle. “Je trouve ça sidérant, votre manière de répondre. Ce n’est pas une réponse, c’est presque une offense", rétorque-t-elle. “Ne vous vexez pas, je réponds comme vous m’agressez”, riposte le ministre.





L’échange extrêmement tendu et, surtout, le ton adopté par le ministre de l’Intérieur face à une question journalistiquement pertinente, ont été largement commentés sur les réseaux sociaux, d’aucuns lui reprochant une attitude méprisante, paternaliste voire sexiste.