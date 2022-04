Un fonds Européen pour la reconstruction de l'Ukraine

L’Union européenne envisage de créer un fonds de solidarité pour financer la reconstruction de l’Ukraine, largement détruite par la guerre. Les États membres ont été précédemment informés par Bruxelles qu’ils devront payer la plupart des coûts. La Commission européenne aurait également informé les diplomates que l’UE travaille sur un instrument axé sur les besoins à long terme du pays, selon l’agence de presse “Bloomberg”.





Le mécanisme sur lequel travaille l’UE ressemblerait celui utilisé pendant la crise du Covid pour les États membres. Le fonds fournira de l’argent en consultation avec le gouvernement ukrainien. On ne sait pas encore exactement le montant de l’aide européenne et si cela se fera sous forme de subventions ou de prêts.





Pour l’instant, l’UE ne veut pas chiffrer le projet, car la guerre en Ukraine est toujours en cours. Toutefois, les ambassadeurs de l’UE ont été informés que le montant pourrait s’élever à des centaines de milliards d’euros sur une période de plusieurs décennies.





Réunion de la Banque mondiale et du FMI

La question de la reconstruction d’après-guerre et des éventuelles réparations de la part de la Russie devrait être au centre de l’attention dans les semaines à venir. De hauts fonctionnaires de Bruxelles et de Washington auraient l’intention de discuter des moyens de soutenir financièrement Kiev. L’accent serait mis sur les méthodes permettant d’éviter que les énormes sommes d’argent ne soient utilisées à mauvais escient.





La Banque mondiale organise jeudi une réunion ministérielle sur l’Ukraine dans le cadre des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) à Washington. Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, devrait notamment y participer, a indiqué un fonctionnaire de l’UE.





Infrastructures et entreprises

L’argent serait principalement utilisé pour réparer les infrastructures et soutenir les services publics en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a précédemment déclaré à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, que son gouvernement avait besoin de 5 à 7 milliards de dollars (environ 4,6 à 6,5 milliards d’euros) par mois pour couvrir les salaires et autres coûts.





La Commission envisage également d’aider les entreprises. Par exemple, l’Ukraine estime qu’environ un tiers des entreprises ont complètement cessé leurs activités et que 45 % ont réduit leur production. La guerre a également touché de plein fouet le secteur agricole, l’une des activités économiques les plus importantes en Ukraine. De grandes parties du pays ne peuvent plus être utilisées pour l’agriculture, les agriculteurs sont confrontés à des coûts croissants et les exportations sont gravement entravées.





Corruption

Comme les troupes russes attaquent toujours les villes ukrainiennes, il est difficile pour les pays d’aller trop loin dans leurs projets. Même lorsque la guerre sera terminée, il y aura encore des obstacles importants. La corruption et l’absence de mécanismes de contrôle appropriés en Ukraine semblent être les plus importants.