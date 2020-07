La Belgique n’ouvrira pas ses frontières aux pays autorisés par l’Union européenne

La Belgique exclut les pays autorises pas l'UE

La Belgique n’ouvrira ses frontières, pour des voyages non essentiels, qu’aux ressortissants des 31 pays UE+, a-t-on appris lundi à l’issue d’un comité ministériel restreint. Elle n’accède pas pour le moment à la demande du Conseil de l’UE d’accepter également les ressortissants issus de la liste de 14 autres pays. Les Belges ne pourront pas s’y rendre non plus.

Le Conseil a publié une liste de 14 pays (15 si l’on y ajoute la Chine à qui s’impose une condition de réciprocité) pour lesquels il recommande aux États membres de l’UE et de la zone Schengen de rouvrir, à partir du 1er juillet, les frontières extérieures de l’UE pour les voyages non essentiels.





Or, neuf de ces pays sont toujours dans le “rouge” et cinq autres n’acceptent pas tout ou partie des voyageurs européens, faisait-on remarquer de source ministérielle.





L’Union européenne a laissé le choix à chaque État membre d’ouvrir ses frontières ou pas aux ressortissants de ces 15 pays.





Les voyageurs belges ne pourront donc pas se rendre non plus dans ces pays “autorisés” par l’UE.





Évaluation régulière

La Cellule d’évaluation (Celeval) mise en place dans le cadre de la gestion de la pandémie procédera à une évaluation régulière de cette liste en tenant compte des chiffres épidémiologiques et des régions qui seraient (re)mises en confinement.





Quarantaine préconisée