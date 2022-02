La campagne des Jeunes avec Macron se fait larguer par Tinder

Le râteau politique de la Saint-Valentin. Alors que les équipes des Jeunes avec Macron avaient prévu le lancement de leur nouvelle campagne ce 14 février sur des applications de rencontre, Tinder leur a dit “non”. De quoi refroidir les ardeurs des jeunes cœurs LREM.



Ce 13 février, le mouvement politique avait en effet annoncé le lancement de leur nouvelle campagne destinée à lutter contre l’abstention pour l’élection présidentielle. Avec des affiches diffusées sur Tinder, Bumble et Grindr “Viens matcher avec la démocratie”, les JAM espéraient toucher les célibataires.





Leur stratégie: créer un profil “Premium” sur chaque application, avec en photo de profil représentant un couple et un slogan “Je vote et toi?”. Un coup de com’ tué en plein cœur.







????INFO LE PARISIEN | Les Jeunes avec Macron tente un nouveau coup de com’ à partir de ce lundi 14 février, en lançant sur trois applications de rencontre des profils invitant les hésitants à s’inscrire sur les listes électorales #Presidentielle2022 https://t.co/6KiBCi8eQp — Le Parisien (@le_Parisien) February 13, 2022 Faux profils interdits



Pour le géant de l’amour en ligne, Tinder, cette stratégie s’apparente en effet à l’utilisation de faux profils, a expliqué l’entreprise à nos confrères de BFMTV. Le compte créé par les “Jeunes avec Macron” sera supprimé, leur dit-elle encore. “Nous n’autorisons pas les faux profils, y compris ceux créés dans le cadre de campagnes politiques, comme indiqué dans nos standards. Nous prenons le sujet de l’usurpation d’identité et de la création de faux profils très au sérieux et avons une politique de tolérance zéro sur ce type de comportement”, explique l’entreprise développée par Match Group.



En 2016, Tinder, l’une des applications les plus rentables de l’app store, avait sanctionné une démarche similaire aux États-Unis. Empêchant ainsi une campagne politique de militants pro-Sanders. Pour les Jeunes avec Macron pas question ici de ne pas penser amour gratuit. D’après eux, l’opération visait seulement à lutter contre l’abstention, pas à inciter à voter Macron.





Mais la création d’un profil tenu par un militant pour chaque plateforme, avec à chaque “match” des messages incitant à ne pas s’abstenir, tombe sous le couperet des consignes de sécurité de l’entreprise à flammes.





Nouvelle stratégie amoureuse



Quand on aime on ne compte pas. Les jeunes avec Macron ont donc décidé de trouver une nouvelle stratégie. Plutôt que des faux profils, les JAM vont inciter les militants actifs sur la plateforme à utiliser leur propre compte pour diffuser leur message, a indiqué à BFM TV une porte-parole du mouvement.



Si vous êtes un militant LREM et sur Tinder, vous êtes donc invités à lancer avec vos crushs une conversation qui pourrait ressembler à celle-ci: “Acceptes-tu de parler d’autre chose que de rencontres? Penses-tu voter? Seras-tu là les 10 et 24 avril ? Connais-tu la procédure pour faire des procurations?”, imagine un responsable du mouvement pour le Parisien. Ainsi, aucun faux compte ne sera créé, assurent les militants.





Quelques jours plus tôt, dans ce même esprit de ferveur amoureuse, les Jeunes avec Macron avaient dévoilé une nouvelle affiche incitant cette fois-ci très clairement à voter pour leur chef. “On a très envie de vous”, pouvait-on ainsi lire à côté d’un portrait coupé en deux du président sortant.