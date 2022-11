La Chine se prépare à la guerre

Xi Jinping Président Chine

Dans un nouveau discours musclé, le président chinois Xi Jinping a appelé ses armées à se préparer à la guerre.





Dans son discours ce 8 novembre, à l’occasion de sa visite au centre de commandements des opérations conjointes de la Commission militaire centrale (CMC), Xi Jinping a déclaré: “L’armée doit concentrer toute son énergie à la guerre, y consacrer tous ses efforts, accélérer l’amélioration de sa capacité à vaincre, accomplir efficacement sa mission et ses tâches dans la nouvelle ère”, relate Le Courrier international.





La Chine se dit menacée

Le président chinois, qui sort encore renforcé du XXe Congrès du Parti communiste (PCC), a une nouvelle fois insisté sur la détermination de Pékin à assurer sa sécurité, alors que, selon lui, “l’instabilité et l’incertitude de la situation sécuritaire de la Chine augmentent”. Lors de cette inspection, il a rappelé que “les tâches lors des conflits militaires seront ardues et difficiles” et demandé à l’armée chinoise de se préparer à la guerre.





Taïwan contre Pékin

Les Occidentaux redoutent la perspective d’une invasion de Taïwan dans les prochains mois, un archipel dissident, démocratique, indépendant de la Chine, et qui possède sa propre armée, mais dont Pékin a toujours contesté la légitimité et la souveraineté. La Chine n’a jamais reconnu son indépendance (ni Taïwan elle-même, par ailleurs) et considère le territoire comme sa 23e province.









Une annexion forcée?

Selon les experts, la Chine pourrait décider d’annexer Taïwan par la force et engendrer une nouvelle crise géopolitique mondiale, au vu de l’engagement américain à défendre l’archipel en cas d’intervention militaire. En effet, lors d’une interview diffusée en septembre, la chaîne américaine CBS avait demandé à Joe Biden si “des Américains défendraient Taïwan” le cas échéant. Il avait répondu: “Oui, si une attaque sans précédent venait à se produire”.





Une armée “capable de gagner”