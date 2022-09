La Corée du Nord effectue un nouveau tir de missile balistique

Le pays a tiré cette nuit un missile balistique de courte portée, au moment où commencent en Corée du Sud des exercices militaires conjoints avec les États-Unis.



La Corée du Nord a une nouvelle fois tiré dimanche un missile balistique, au moment où un porte-avions américain se trouve en Corée du Sud pour des exercices, et à quelques jours d'une visite à Séoul de la vice-présidente américaine Kamala Harris.



La Corée du Nord se livre depuis plusieurs mois à une série record d'essais d'armes, alors que les négociations avec la communauté internationale sur son programme nucléaire et de missiles sont au point mort.



Pyongyang a notamment lancé en mai son premier missile balistique intercontinental (ICBM) depuis 2017, et a adopté début septembre une nouvelle doctrine proclamant que le pays ne renoncera jamais à l'arme atomique.



Les militaires sud-coréens «ont détecté un missile à courte portée lancé par la Corée du Nord à 6h 53 heure locale depuis les environs de Taechon, dans la province de Pyongan du Nord, en direction de la mer de l'Est» (mer du Japon), a indiqué l'état-major dans un communiqué.



Le projectile a parcouru environ 600 km à une altitude maximale de 60 km et à la vitesse de Mach 5 (environ 6.000 km/h), a précisé l'état-major. Les garde-côtes japonais ont pour leur part publié une mise en garde aux navires se trouvant dans la zone où le missile a chuté.



Selon le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada, le projectile a terminé sa course hors de la zone économique exclusive (ZEE) du Japon.



«Le Japon continuera à travailler au renforcement de ses capacités de défense en étudiant plusieurs options, y compris l'acquisition de capacités de riposte», a déclaré Hamada aux journalistes.



Les lancements répétés par Pyongyang sont «absolument impardonnables et la remarquable amélioration de sa technologie de missiles est quelque chose que nous ne pouvons ignorer», a-t-il ajouté.



Vendredi, le porte-avions américain à propulsion nucléaire USS Ronald Reagan et sa flotille d'accompagnement sont arrivés dans le grand port de Busan, dans le sud de la Corée du Sud. Il doit participer ces prochains jours à des exercices conjoints avec l'armée sud-coréenne au large de la côte orientale du pays.