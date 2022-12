La figurine originale du film « E.T. » vendue aux enchères pour 2,6 millions de dollars aux Etats-Unis

Le lot-phare de ces enchères tenues par la maison Julien’s était présenté avec 1 300 autres accessoires de cinéma, des gants de boxe de Robert De Niro dans « Raging Bull » au marteau de Thor.



La figurine animatronique originale d’E.T. l’extraterrestre, utilisée dans le film du même nom réalisé par Steven Spielberg, a trouvé preneur samedi 17 décembre pour 2,6 millions de dollars (2,45 millions d’euros).



La vente était organisée à Beverly Hills (Californie) par la maison spécialisée Julien’s, en partenariat avec Turner Classic Movies. Le sympathique extraterrestre est l’un des personnages les plus célèbres de la pop culture et de la science-fiction depuis la sortie d’E.T., un énorme succès, en 1982.



Animé par une douzaine de personnes sur le tournage, l’extraterrestre semblait si réel que l’actrice Drew Barrymore, qui jouait « la petite sœur [d’Elliott] dans le film, croyait vraiment qu’E.T. appartenait à une véritable espèce vivante », rappelle Martin Nolan, le directeur exécutif de Julien’s Auctions.