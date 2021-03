La France assouplit les conditions de voyage pour 7 pays hors UE dont le Royaume-Uni

La France assouplit les conditions de voyages

La France a annoncé jeudi l'assouplissement des voyages vers et en direction de sept pays hors-Union européenne dont la Grande-Bretagne, en abolissant l'obligation d'un "motif impérieux" compte tenu de la circulation déjà très forte du variant britannique de la Covid-19.

À dater de vendredi, "il ne sera plus nécessaire de justifier d'un motif impérieux pour les déplacements en provenance ou vers l'Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et Singapour, du fait de la diffusion très large du variant britannique en France et de la situation sanitaire spécifique de ces pays", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères.

Les autres restrictions restent en vigueur, dont la présentation d'un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ, précise le texte qui ajoute qu'il reste "fortement conseillé de limiter au maximum les déplacements internationaux".





Une “liste des motifs impérieux et personnels” élargie

Par ailleurs, la France a ajouté l'ensemble des relations familiales et de nouvelles situations particulières à la "liste des motifs impérieux et personnels". Sont désormais inclus les couples mariés et pacsés, mais dont l'un des membres est établi à l'étranger, les mineurs scolarisés en France alors que le foyer familial est à l'étranger et les couples séparés avec enfants vivant l'un en France l'autre à l'étranger.