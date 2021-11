La future coalition allemande accepte de légaliser le cannabis

Légalisation du Cannabis en Allemagne

Les trois partis susceptibles de former la nouvelle coalition gouvernementale allemande ont accepté de légaliser la vente de cannabis à des fins récréatives. C’est ce que rapportent les médias allemands.





Les sociaux-démocrates (SPD) de centre-gauche, les Verts et les libéraux (FDP) sont favorables à la vente réglementée de cannabis aux adultes. Ce contrôle de qualité empêche la distribution de produits de qualité inférieure et garantit la protection des mineurs, disent-ils. Toutefois, on ne sait pas encore si la culture du cannabis sera légalisée en Allemagne.





Sauf à des fins médicales, la vente de cannabis est jusqu’à présent interdite en Allemagne, bien que les Verts et le FDP en particulier réclament depuis longtemps un commerce réglementé.