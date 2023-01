La Grande Mosquée de Paris "renonce aux poursuites judiciaires" contre Houellebecq

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris a confirmé vendredi avoir décidé de "renoncer aux poursuites judiciaires" à l'encontre de l'écrivain Michel Houellebecq pour les propos "violents" visant les musulmans, saluant notamment les "regrets" exprimés par le romancier.





Dans un communiqué publié au lendemain d'une rencontre entre les deux hommes, Chems-eddine Hafiz indique qu'"après avoir pris connaissance des modifications" des propos incriminés "apportées par Michel Houellebecq et des regrets qu’il a exprimés, la Grande Mosquée de Paris a décidé de renoncer en cet état aux poursuites judiciaires à son encontre".





La semaine dernière, M. Hafiz avait dénoncé des propos "violents" et "extrêmement graves" de M. Houellebecq à l'égard des musulmans parus fin novembre dans la revue Front populaire, dans un entretien avec le philosophe Michel Onfray.





M. Hafiz avait ajouté qu'il portait plainte, mais la plainte n'a jamais été déposée officiellement.





Dans l'interview, l'auteur du roman "Soumission" y présentait les musulmans comme une menace pour la sécurité des Français non musulmans.





"Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. Ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent", y affirmait Michel Houellebecq. Il prédit également des futurs "Bataclan à l'envers" à l'égard des musulmans, en référence aux attentats jihadistes du 13 novembre 2015.





Jeudi, l'écrivain a reconnu que certains paragraphes étaient "ambigus" et fait parvenir au Figaro une nouvelle version amendée de ses propos initiaux. Ce que les Français "demandent, et même ce qu'ils exigent, c'est que les criminels étrangers soient expulsés, et en général que la justice soit plus sévère avec les petits délinquants", a-t-il ainsi écrit.