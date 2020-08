La Grande Muraille de Chine désertée par les Touristes

La Grande Muraille de Chine est désertée par les touristes en pleine pandémie de Covid-19. La section de Mutianyu, l’une des mieux préservées et des plus connues, en est la parfaite illustration. Cette partie de la muraille est située à environ 65 km au nord de la capitale, Pékin.





Alors que de nombreux touristes optent pour des vacances dans leur propre pays ou se rendent dans les pays voisins, la Grande Muraille de Chine est totalement déserte. Avant la pandémie, la section de Mutianyu accueillait plus de 10.000 visiteurs par jour. Aujourd’hui, à peine un millier de personnes s'y rendent chaque jour.