La hausse des cas de Covid-19 est "inquiétante” en Espagne

Hausse des cas de Covid-19 en Espagne

Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a qualifié mercredi d'"inquiétante" la situation épidémique en Espagne, en raison d'un rebond des cas de Covid-19 ces derniers jours, n'excluant pas de proposer un durcissement des restrictions pour Noël.





L'Espagne a été un des premiers pays européens à subir la deuxième vague de contagions et à imposer de nouvelles mesures, mais la situation s'était nettement améliorée ces dernières semaines, avec une réduction de près de moitié de l'incidence en novembre.





Mais "ces derniers jours, nous observons une hausse inquiétante du nombre de cas", a déclaré le dirigeant socialiste devant la chambre des députés. Depuis début décembre, environ 9.000 nouveaux cas sont notifiés chaque jour par le ministère de la Santé. Ce chiffre a même dépassé les 10.000 mardi soir.





Un durcissement des restrictions pour Noël?





M. Sánchez a souligné qu'il n'hésiterait pas à "proposer aux gouvernements régionaux de durcir le plan de Noël", un ensemble de mesures dont le but est de contenir les contagions pendant les fêtes de fin d'année. Ces mesures, adoptées en coordination avec les différents gouvernements régionaux, limitent notamment à dix le nombre total de personnes pouvant paticiper à des réunions familiales ou entre proches et restreignent considérablement les déplacements entre régions."Il ne dépend que de nous de ne pas ouvrir la porte à une troisième vague" de coronavirus, a-t-il lancé. Nous ne pouvons pas baisser la garde".