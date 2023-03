La justice new-yorkaise repousse l'éventuelle inculpation pénale de Trump

Nouveau coup de théâtre à New York: la justice a repoussé, peut-être jusqu'à la semaine prochaine, l'éventuelle inculpation pénale de l'ancien président des Etats-Unis Donald Trump, rapportent mercredi plusieurs médias. Le milliardaire républicain de 76 ans, qui rêve de "regagner" la Maison Blanche en novembre 2024, doit répondre devant la justice de l'Etat de New York d'une affaire de paiement de 130.000 dollars, juste avant sa victoire à la présidentielle de novembre 2016, à une actrice de films X, Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une liaison.Après des années d'enquête par le parquet de Manhattan, son procureur Alvin Bragg, un élu démocrate, semblait depuis la semaine dernière tout près d'annoncer une inculpation au pénal -- qui serait historique -- du 45e président américain (2017-2021).C'est Donald Trump, qui, depuis sa résidence de Mar-a-Lago (Floride), a déclenché samedi une tempête médiatique et politique en écrivant en majuscules sur son réseau Truth Social qu'il serait inculpé et "arrêté" mardi.Mais le procureur Bragg est resté mutique et rien ne s'est passé comme annoncé par l'ancien chef d'Etat.

- Réunion du grand jury annulée -

Mercredi matin, des médias américains, qui font le siège du palais de justice de Manhattan, spéculaient sur l'hypothèse qu'un grand jury - un panel de citoyens aux larges pouvoirs d'enquête qui travaille avec le procureur Bragg - vote une inculpation dans l'après-midi. Mais à en croire le New York Times et le média en ligne Insider, qui s'appuient sur deux sources judiciaires, la réunion du grand jury ce mercredi a été annulée.Insider avance que ce panel ne votera pas avant la fin de la semaine, même s'il devait se réunir jeudi. Le grand jury siège les lundis, mercredis et jeudis.Interrogée par l'AFP, une porte-parole du procureur a refusé de "confirmer ou de commenter les questions liées au grand jury".Et même inculpé, M. Trump ne serait pas "arrêté" dans l'immédiat. Il faudrait attendre plusieurs jours pour qu'il comparaisse à Manhattan.Dans ce cas, après s'être volontairement "rendu" à la justice, il se ferait signifier les poursuites et serait, éventuellement et symboliquement, placé quelques minutes en état d'arrestation.L'ancien président, qui a bouleversé l'équilibre des pouvoirs aux Etats-Unis depuis 2016, serait alors photographié, ses empreintes digitales relevées et il pourrait même être brièvement menotté.En attendant, New York se prépare. Tranquillement.Des manutentionnaires de la police de New York (NYPD) ont installé mardi des barrières métalliques devant le palais de justice et la Trump Tower de Manhattan.Et, pour prévenir tout risque d'affrontements dans une ville à l'histoire violente, le NYPD a prévenu que "la présence de policiers en tenue allait augmenter dans les cinq arrondissements de la mégapole", même s'il n'y a "actuellement aucune menace crédible à New York".

- "Aucun délit" -