La Maison Blanche fait appel à plus de 50 influenceurs pour stimuler la campagne de vaccination des jeunes

Des influenceurs pour sensibiliser sur les vaccin aux Usa

La Maison Blanche collabore avec plus de cinquante streamers Twitch, Tiktokkers, YouTubers et Olivia Rodrigo, une pop star de dix-huit ans. Ils doivent convaincre leur public cible numérique, principalement jeune, de se faire vacciner contre le coronavirus. Plusieurs États et collectivités locales ont lancé des campagnes similaires, selon le “New York Times”.





Parmi ces influenceurs, les Tiktokkers Ellie Zeiler et Christina Najjar, connues en ligne sous le nom de Tinx. Les deux femmes ont déjà publié des vidéos dans lesquelles elles discutent de manière informelle avec le conseiller médical de la Maison Blanche, Anthony Fauci, au sujet des allégations concernant les vaccins qu’elles ont vu circuler en ligne.





Certains États, comme le Colorado, travaillent avec des agences de marketing et paient les micro-influenceurs (de 5 000 à 100 000 followers) jusqu’à 840 euros par mois pour qu’ils fassent la promotion des vaccins auprès de leurs followers. Ils montrent à leur tour leur bras piqué et expliquent à leurs fans pourquoi ils ont été vaccinés. Selon l’agence de marketing concernée, c’est une décision intelligente car les micro-influenceurs locaux font une impression plus authentique que les célébrités nationales.





“La peur des antivax”

“Sur les médias sociaux, la désinformation fait rage avec tant d’acharnement que certains prétendus “créateurs de contenu” n’osent pas s’exprimer sur les vaccins. Ils veulent éviter le retour de bâton, par crainte de fulminer contre les antivax”, écrit le “New York Times”.





Cependant, leur public cible a la plus faible couverture vaccinale. Pas moins de 58 % des jeunes de 12 à 18 ans aux États-Unis n’ont pas encore reçu leur première dose. Selon les chiffres des Centers for Disease Control and Prevention, 164 757 423 personnes aux États-Unis, soit un peu moins de la moitié de la population totale, ont été entièrement vaccinées. Parmi les plus de dix-huit ans, 60,5 % ont été entièrement vaccinés, et parmi les plus de douze ans, 58,1 %.