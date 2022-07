La police publie de nouvelles images du spectaculaire braquage à main armée à la foire d’art de Maastricht

La police publie de nouvelles images du spectaculaire braquage à main armée

La police néerlandaise a diffusé de nouvelles images du braquage à main armée commis à la TEFAF, une foire internationale d’art située à Maastricht. La police a également communiqué l’itinéraire de fuite possible des suspects, qui se seraient enfuis sur des trottinettes électriques.





Sur les images diffusées lundi soir dans l’émission d’investigation ‘Opsporing NL’ sur la chaîne de télévision RTL5, on peut voir les suspects du braquage du 29 juin dernier. Les images montrent que les hommes sont entrés séparément dans le bâtiment. Ils n’ont eu qu’à montrer un ticket d’entrée et ont pu continuer leur chemin sans encombre.





Auparavant, la police avait diffusé des images montrant un homme muni d’un gros marteau frappant une vitrine du stand de “Symbolic & Chase”, un marchand de bijoux et d’art de Londres, pendant que deux hommes armés tiennent les passants à distance. Une alarme s’est ensuite déclenchée et les quatre voleurs, vêtus de vestes, ont rapidement pris la fuite. Un cinquième suspect aurait acheté les billets des braqueurs la veille. Un diamant jaune d’une valeur de 27 millions d’euros est toujours porté disparu.





Les suspects, qui portaient un déguisement, se seraient enfuis sur des trottinettes électriques et sont probablement montés dans une voiture plus loin sur le trajet. L’itinéraire possible de leur fuite a été diffusé par la police.

Peu après le braquage, la police avait arrêté deux Belges francophones au comportement intriguant sur l’autoroute. Ils ont depuis été libérés.





La police appelle les habitants qui vivent dans la zone de l’itinéraire de fuite possible à partager leurs images de caméra de surveillance. “Si vous avez des informations pour la police, appelez la ligne d’assistance téléphonique pour les détectives au 0800-6070 ou signalez-le via le formulaire de signalement”, ajoute-t-elle.