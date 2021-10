La police recherche ces trois hommes, auteurs d'un vol dans une bijouterie de Verviers

Le deuxième auteur est arrivé en chaise roulante et a un plâtre au pied droit. Il est âgé d’une cinquantaine d’années. Il est de corpulence forte et a les cheveux rasés. Il porte des lunettes et une barbe de quelques jours. Au moment des faits, il portait une veste noire, une chemise grise et un pantalon en jeans bleu foncé.





Le troisième auteur pourrait être âgé d’une trentaine d’années. Il est de corpulence mince, a les cheveux foncés et une barbe de quelques jours. Au moment des faits, il portait un pantalon noir, une chemise blanche, un gilet clair et un béret noir.





Si vous avez plus d’informations à propos de cette affaire, la police vous demande de transmettre vos témoignages exclusivement via la ligne gratuite 0800/30 300 ou via le formulaire en ligne.