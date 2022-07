La Russie accuse Kiev d'avoir lancé des missiles sur la ville de Belgorod

La Russie accuse Kiev d'attaque ...

L'armée russe a affirmé avoir abattu dimanche à l'aube trois missiles ukrainiens lancés contre la ville de Belgorod, proche de l'Ukraine, où un responsable local avait auparavant annoncé la mort d'au moins trois personnes après des explosions.





"Les défenses anti-aériennes russes ont abattu les trois missiles Totchka-U à sous-munitions lancés par les nationalistes ukrainiens contre Belgorod. Après la destruction des missiles ukrainiens, les débris de l'un d'entre eux sont tombés sur une maison", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov.





Trois morts après des explosions à Belgorod

Une série de “fortes explosions” a fait au moins trois morts et quatre blessés dans la ville russe de Belgorod, a indiqué dimanche le gouverneur de cette région frontalière de l’Ukraine et déjà touchée précédemment par des tirs. Sur Telegram, le gouverneur Viatcheslav Gladkov a indiqué que les explosions avaient eu lieu très tôt dimanche et que onze immeubles résidentiels et 39 maisons avaient été endommagés. “Les circonstances de l’incident sont en train d’être établies, visiblement les défenses antiaériennes ont été activées”, a-t-il affirmé, sans plus de précisions. Il n’a pas accusé explicitement l’Ukraine d’avoir mené des frappes.





Le gouverneur dit s’être rendu très vite dans les cinq rues touchées par les explosions et situées dans le nord de Belgorod, non loin du centre-ville. Selon le gouverneur, deux personnes blessées, un homme et un enfant, ont été hospitalisées, les deux autres soignées sur place.