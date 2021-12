La Russie paiera un "prix élevé" en cas d'invasion, prévient Olaf Scholz

Olaf Scholz menace la Russie

La Russie paiera un "prix élevé" en cas de violation des frontières ukrainiennes, a prévenu mercredi le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz.





"Ces jours-ci, nous regardons avec une grande inquiétude la situation sécuritaire à la frontière russo-ukrainienne", a déclaré devant le Bundestag le nouveau dirigeant allemand.





"Nous en discuterons intensivement lors du Conseil européen et du sommet du Partenariat oriental" de l'Union européenne organisé mercredi après-midi, a-t-il ajouté.





"Permettez-moi, si tout le monde ne l'a pas encore compris, de répéter ici ce que mon prédécesseur (Angela Merkel) a dit: toute violation de l'intégrité territoriale aura un prix, un prix élevé", a fait valoir M. Scholz, alors que les craintes d'invasion par les troupes de Moscou grandissent.





Soupçons d’invasion ukrainienne

La Russie est actuellement soupçonnée en Occident de préparer une nouvelle invasion de l'Ukraine et de déployer des forces considérables à leur frontière commune.