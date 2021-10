La sœur de Jean-Claude Van Damme a “échappé à une tentative d’assassinat”

Tentative d'Assassinat sur la sœur de Van Damme

Dans les colonnes de La DH, la sœur de Jean-Claude Van Damme, Véronique Van Varenbergh, 62 ans, affirme avoir été victime d'une tentative d’assassinat. Son ex-compagnon a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences remontant à 2017.





La sexagénaire avait rencontré Frédéric sur Facebook. Après avoir réalisé que son compagnon était surtout “intéressé par la notoriété et l’argent” de Jean-Claude Van Damme, Véronique a décidé de mettre un terme à leur relation. Une décision que l’homme n’aurait pas acceptée.