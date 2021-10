La soeur de Brian Laundrie le supplie de “se manifester”: “Sors-nous de cet horrible pétrin”

La soeur de Brian Laundrie la supplie de se montrer

La sœur de Brian Laundrie, unique suspect dans la mort de Gabby Petito, espère toujours revoir son frère. Cassie Laundrie l’a en tout cas exhorté à se montrer dans un appel passionné lancé dans l’émission “Good Morning America”.





“Je m’inquiète pour lui, j’espère qu’il va bien et puis, je suis en colère. Je ne sais pas quoi penser”, a-t-elle confié en parlant des sentiments contradictoires qui l’animaient. Elle a envie de dire à son frère “de se manifester” et de les “sortir de cet horrible pétrin”.





On sait que Brian Laundrie et Gabby Petito s’étaient disputés avant le drame. “C’était assez habituel de leur part de se disputer et de prendre du temps loin l’un de l’autre”, a confié Cassie Laundrie à ABC. “Les gens disent avoir vu des violences domestiques. Je n’ai jamais rien vu de tel.”





Cassie a vu son frère pour la dernière fois le 6 septembre, il y a mois. “Je ne sais pas si mes parents sont impliqués. S’ils le sont, ils devraient dire la vérité”.