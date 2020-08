La Turquie a découvert le plus grand gisement de gaz “de son histoire”

La Turquie a fait la plus grande découverte de Gisement de Gaz

Le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi que la Turquie avait découvert en mer Noire "le plus grand" gisement de gaz naturel "de son histoire", ajoutant que son pays espérait commencer à le distribuer en 2023.





“La Turquie a fait en mer Noire la plus grande découverte de gaz naturel de son histoire”, a déclaré M. Erdogan lors d’un discours à Istanbul, précisant que ces réserves étaient estimées à 320 milliards de mètres cubes. Le chef de l’État turc a estimé que cette découverte était d’une “importance historique pour l’avenir” de la Turquie, qui dépend quasi exclusivement des importations pour satisfaire son appétit énergétique croissant.





“Des richesses jamais vues”

“Dieu nous a ouvert une porte vers des richesses jamais vues”, s’est-il enthousiasmé. “Notre objectif est de mettre le gaz de la mer Noire au service de notre nation dès 2023", a-t-il poursuivi. M. Erdogan a précisé que la découverte avait été faite dans le puits d’exploration Tuna-1. Selon lui, les premières indications “laissent penser que le gisement découvert fait partie d’une réserve bien plus importante”, a-t-il ajouté, sans autre détail.





Recherches en Méditerranée

Le président turc a par ailleurs affirmé que la Turquie allait accélérer dans les prochains mois ses recherches d’hydrocarbures en Méditerranée orientale, faisant fi des appels de l’Union européenne à la désescalade dans un contexte de tensions croissantes. “Nous allons accélérer nos opérations en Méditerranée avec le déploiement en fin d’année du (navire de forage) Kanuni, qui est actuellement en maintenance”, a déclaré M. Erdogan, ajoutant qu’il espérait y “faire des découvertes semblables” à celle annoncée vendredi.





Tensions avec la Grèce et Chypre