La victime d’un escroc belge refuse de lâcher sa valise contenant 100.000 euros et le paie de sa vie

Un escroc belge arrêté en Bulgarie

Un Belge a été arrêté en Bulgarie la semaine dernière après une chasse à l’homme suite à une affaire d’escroquerie qui s'est terminée de façon dramatique. Un Allemand de 33 ans a perdu la vie en juin dernier après avoir été écrasé par une voiture alors qu’il s’accrochait à sa valise contenant 100.000 euros en liquide.

La victime, Fabian Esser, 33 ans et originaire de Zülpich en Allemagne, avait mis en vente sur Internet la maison de son oncle pour près de 950.000 euros. Un acheteur potentiel a rapidement manifesté son intérêt pour le bien immobilier. Ce dernier, qui se faisait appeler Danani, s’est présenté comme un homme d’affaires luxembourgeois de la société ACME Investments.





Dans les semaines qui ont suivi, Danani a organisé plusieurs rendez-vous avec Fabian et son oncle à Kerkrade, aux Pays-Bas. Danani était toujours accompagné d’un deuxième homme, qui le conseillait. Fabian Esser et son oncle supposaient que la société luxembourgeoise voulait acheter leur maison pour la louer.





Danani a finalement accepté le prix demandé par les Allemands et a proposé de payer un acompte de quelque 250.000 euros pour finaliser la transaction. Peu de temps après, il a fait une deuxième proposition aux vendeurs. Celle-ci impliquait de l'argent noir et Danani a proposé aux Allemands d’échanger 100.000 euros en billets de 200 euros contre des plus petites coupures, de 100 et 50 euros.





La victime décédée sur place

Fabian Esser a accepté la proposition, qui lui sera malheureusement fatale. Le 23 juin dernier, l’Allemand a retrouvé Danani et son associé au stade Roda JC de Kerkrade. Selon la police néerlandaise, Fabian Esser tenait sa valise pleine d'argent dans les mains lorsque l’un des suspects a tenté de la lui arracher. Son complice a alors démarré pied au plancher pour prendre la fuite mais la victime s'est accrochée à sa valise et s’est fait rouler dessus.

Son oncle et plusieurs passants se sont précipités au secours du trentenaire, mais il est décédé sur place. Les malfaiteurs ont quant à eux réussi à s’enfuir avec l'argent.





Un demi-million d’euros

Entre mars et juin 2022, les deux escrocs ont également fait au moins cinq victimes en Allemagne, pour un butin total d’un demi-million d’euros. Le modus operandi était à chaque fois le même: les victimes étaient attirées dans le Limbourg néerlandais et les auteurs fuyaient ensuite en Belgique.





Cette escroquerie qui s'est avérée mortelle n'est pas passée inaperçue aux Pays-Bas et en Allemagne et a même donné lieu à un reportage pour l’émission télévisée néerlandaise “Opsporing Verzocht.” La police néerlandaise y promettait une récompense de 15.000 euros pour toute information permettant de résoudre ce crime. Les forces de l’ordre ont reçu plus de 100 témoignages après la diffusion du reportage.





Arrêté en Bulgarie

Une chasse à l’homme a dès lors été lancée à l’international pour retrouver les criminels. L’un des deux hommes est de nationalité belge et a été arrêté en Bulgarie le 23 octobre dernier. Selon les médias allemands, le suspect est “âgé d’environ 50 ans” et utiliserait plusieurs noms et lieux de naissance. Le Belge se trouve actuellement en détention provisoire et est soupçonné d’homicide involontaire et de vol avec violence.