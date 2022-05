[Vidéo] «Avion de l'apocalypse» : quel est ce «bunker volant» qui survolera le défilé militaire russe ?

Ce lundi 9 mai, l'armée russe défilera comme chaque année à Moscou pour commémorer la victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. Pour Vladimir Poutine, c'est l'occasion d'exhiber son «avion de l'apocalypse», l'un des joyaux de son arsenal militaire.



Comme l'indique son nom, cet appareil est destiné à transporter en lieu sûr le président russe en cas d'attaque nucléaire. Le ministère de la Défense russe a confirmé qu'il survolera la Place rouge de Moscou ce lundi.



Construit à partir du modèle soviétique Iliouchine II-80, utilisé dans le civil, ce véritable «bunker volant» peut résister aux impulsions électromagnétiques produites lors d’une explosion nucléaire.



Long de 59 mètres et lourd de 208 tonnes, il possède un blindage spécial et ne comporte aucun hublot. Son nez bosselé «enferme un équipement de communication satellite et des liaisons radio», détaille le site spécialisé Futura Sciences.