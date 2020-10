“Être prof”, la lettre hommage de Brigitte Macron au professeur décapité

Lettre d'Hommage de Brigitte Macron

Brigitte Macron, cas contact au Covid-19, ne pourra pas assister à l’hommage national rendu ce mercredi dans la cour d’honneur de La Sorbonne à Samuel Paty, l’enseignant décapité vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. Mais dans une lettre publiée dans Le Parisien ce mardi soir, la Première dame a rendu un hommage émouvant au professeur d’histoire-géographie et à toute la communauté enseignante de France.





“Aujourd’hui avec vous, nous sommes tous profs”, écrit l’épouse du chef de l’État, elle-même ancienne enseignante pendant 30 ans à Strasbourg. “Être prof (...) c’est transmettre et anticiper (...) C’est entrer dans une classe et s’y sentir à sa juste place (...) C’est développer l’esprit critique (des élèves) pour les rendre libres”, poursuit-elle.

“Tout cela, Samuel, vous le saviez, et mieux encore, vous l’incarniez. Car vous aviez la plus haute idée de ce qu’est le métier d’enseignant. Votre famille nous a témoigné, au président de la République et à moi-même, de votre grande exigence et de votre extrême tolérance. Leur dignité nous a bouleversés”, ajoute-t-elle.





Brigitte Macron à l’isolement

La Première dame exerce toujours l’enseignement. Depuis l’année dernière, elle dispense des cours de littérature à des adultes à Clichy-sous-Bois, près de Paris, au sein de l’Institut des vocations pour l’emploi.