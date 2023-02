“Il faut travailler plus longtemps”, insiste Macron: “Je préfère la vérité qui fâche”

“Il faut travailler plus longtemps”, insiste Macron

Le président Emmanuel Macron a dit mardi assumer "une vérité qui fâche" lorsqu'il appelle à "travailler plus longtemps" afin de "préserver" le système de retraite.





"On sait tous que, vivant plus âgés, il n'y a pas de miracle: si on veut préserver un système par répartition, il faut qu'on travaille plus longtemps. Je ne dis pas que ça nous fait plaisir, ça ne fait plaisir à personne" et "si c'est un mensonge qui rassure, je préfère la vérité qui fâche", a déclaré le chef de l'État en marge d'un déplacement au marché de Rungis.





Appel à une mobilisation “dans le calme”