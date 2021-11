“Je m'appelle Cléo”: voici le moment où Cleo, 4 ans, a été sauvée par la police australienne

Enlèvement de la petite Cléo en Australie

La police australienne a publié un clip audio du moment où les agents sont entrés dans la pièce où la petite Cleo, âgée de 4 ans et disparue depuis plus de deux semaines, a été retrouvée. La fillette a été trouvée dans la chambre d’une maison fermée à clé dans la ville côtière de Carnarvon. Dans cet enregistrement, on peut entendre les officiers lui demander son nom. “Je m’appelle Cleo”, répond-elle calmement.





“Nous l’avons, nous l’avons”, dit un officier alors que l’équipe de secours entre dans la pièce. “Bonjour ma chérie, viens ici, je te tiens, tu vas bien”, entend-on. Le clip montre également un officier demandant deux fois le nom de la fillette. Une question à laquelle Cleo, âgée de 4 ans, répond: “Je m’appelle Cleo”.





Cleo a été retrouvée mardi, après plus de deux semaines de recherches. La jeune fille aurait été enlevée par un homme de 36 ans, habitant de Carnarvon, qui n’aurait aucun lien avec la famille. Il a depuis été arrêté. Selon les médias australiens, le suspect vivait à trois kilomètres à peine du domicile parental de Cleo. L’homme aurait agi seul et il a été inculpé ce jeudi.





“Elle est très extravertie, joueuse, amicale et douce”

“Nous n’avions vraiment aucune idée de ce que nous allions trouver derrière cette porte verrouillée”, a déclaré la police. L’un des agents qui a trouvé Cleo dans la chambre l’a décrit comme “le meilleur moment de sa carrière”. Une vidéo publiée plus tôt montre la jeune fille transportée hors de la maison dans les bras d’un officier de police. “On va t’emmener voir ta maman et ton papa, d’accord?”, dit un officier à Cleo, ce à quoi la jeune fille sourit. Cleo a d’abord été emmenée à l’hôpital pour être examinée, mais elle se porte désormais bien et a retrouvé sa famille.





Le Premier ministre d’Australie-Occidentale, Mark McGowan, a rendu visite à Cleo, sa mère Ellie Smith, son beau-père Jake Gliddon et sa demi-soeur Isla. Il a révélé qu’elle a “beaucoup mangé et fait des câlins à sa famille” depuis son retour à la maison. “C’était une belle expérience de rencontrer la petite fille. Elle est très extravertie, joueuse, amicale et douce”, a déclaré Mme McGowan.





Le suspect de l’enlèvement inculpé

La justice australienne a inculpé ce jeudi l’homme de 36 ans suspecté du rapt. Il s’agit de l’unique suspect dans cette affaire qui a secoué l’île-continent. L’enlèvement n’aurait pas été planifié, selon le commissaire Rod Wilde, responsable de l’enquête. Inculpé de plusieurs charges, dont enlèvement forcé d’un enfant de moins de 16 ans, il est maintenu en détention jusqu’à sa prochaine comparution, le 6 décembre.