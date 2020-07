“La mafia de la drogue a voulu profiter d'une crise mondiale”

Mafia de la Drogue

La douane a déjà saisi 28.865 kilos de cocaïne au port d'Anvers durant le premier semestre de 2020, a communiqué mardi le SPF Finances. C'est 24% de plus que les six premiers mois de 2019 (23.235 kilos). "Il est clair que la mafia de la drogue n'est pas restée les bras croisés et a voulu profiter d'une crise mondiale", estime le SPF Finances.

Les saisies de cocaïne sont en hausse depuis plusieurs années: 2019 représente une année record avec 61.806 kilos saisis, contre 4.724 en 2013.





L'Équateur constitue le premier pays exportateur avec 10.700 kilos, suivi du Brésil (5.214 kilos), du Paraguay (4.478 kilos), des États-Unis (1.485 kilos) et du Costa Rica (1.287 kilos).