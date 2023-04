“Pauvre, pauvre Trump”: l’inculpation de l’ancien président américain moquée à la télévision russe

“Nous attendons patiemment avec nos pop-corn!” L’inculpation historique de l’ancien président américain, Donald Trump, n’est pas passée inaperçue en Russie. Différents présentateurs et invités de la télévision d’État ‘Russia-1' n’ont visiblement pas tenu à laisser passer cette occasion pour tourner le milliardaire républicain en ridicule. “Devrions-nous lui donner l’opportunité de fuir cette persécution injuste?”



Donald Trump vêtu d'orange tout en arborant une mine déconfite derrière les barreaux: une image qui en a fait ricaner plus d'un lors de l’émission “60 minutes” diffusée sur ‘Russia-1' ce mardi soir. “Trump pourrait très prochainement apparaître en tenue de prisonnier orange et menotté. Nous attendons patiemment avec nos pop-corn!”, a lancé la présentatrice, Olga Skabeïeva. Sur le plateau, Andreï Kartapolov, député à la Douma, a quant à lui suggéré que le “pauvre, pauvre Trump” avait peut-être été piégé par les Démocrates.





L’ancien président américain a plaidé mardi non coupable de falsifications de documents comptables devant la justice à New York, lors d’une audience d’inculpation pénale historique qui a ouvert la porte à un procès en 2024. Il est accusé d’avoir orchestré une série de paiements pour étouffer trois affaires avant l’élection de novembre 2016, notamment en versant 130.000 dollars à une star de films pornographiques, Stormy Daniels, avec laquelle il aurait eu en 2006 une liaison extraconjugale.

Soloviev offers Russia to grant political asylum to Donald Trump - for starters, Trump can live in a Rostov apartment for friends of Russia, which Yanukovych has probably already vacated



