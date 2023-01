[Vidéo] “Qui aurait pu prédire la crise climatique?”: Emmanuel Macron affirme avoir été “mal compris”

Macron parle ecologie

“Qui aurait pu prédire (...) la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?” En prononçant cette phrase lors de ses vœux aux Français pour 2023, Emmanuel Macron a été accusé d’être déconnecté de la réalité. Dans une vidéo publiée sur YouTube mardi, le président français est revenu sur cette polémique.





“J’ai été mal compris”. En répondant aux questions des Français sur l'écologie, Emmanuel Macron a décidé de se justifier sur une sortie qui avait suscité de nombreuses critiques, et notamment de la part des scientifiques. “On a voulu me faire dire que, au fond, je n’aurais jamais lu aucun rapport du Giec. Qu’est-ce que j’ai simplement voulu dire ? C’est qu’au fond ça a été encore plus vite que prévu”, a plaidé le chef d’Etat français.