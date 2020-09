“Très inquiète”, Merkel veut de nouvelles mesures restrictives

Angela Merkel et le coronavirus

La chancelière allemande Angela Merkel a prôné mardi de nouvelles mesures restrictives pour lutter contre la pandémie de coronavirus face à une augmentation des infections dans le pays et alors que l'hiver se profile.





La dirigeante conservatrice, qui réunit dans l'après-midi les dirigeants des 16 États régionaux, veut ainsi pouvoir limiter à 25 le nombre de participants à une fête privée et à 50 pour une fête dans un espace public en cas d'augmentation récente du nombre de cas, selon le projet de texte qui doit être adopté durant cette réunion et dont l'AFP a obtenu copie.





"En raison de la baisse des températures, des séjours prolongés dans des espaces fermés durant l'automne et l'hiver et de la saison de la grippe qui menace, nous devons maintenant nous montrer particulièrement vigilants, en particulier dans l'organisation des loisirs et les fêtes privées", soulignent les différents responsables politiques.





Dans les restaurants, les cafés et les bars où chaque client doit laisser ses coordonnées, des amendes d'un minimum de 50 euros seront également infligées si des personnes livrent des informations erronées.





Merkel est “très inquiète”

Dans certaines régions particulièrement frappées par le virus, la vente d'alcool pourra également être provisoirement limitée.





Berlin en appelle une nouvelle fois à la responsabilité des Allemands alors que selon son porte-parole, Angela Merkel est "très inquiète” de l'évolution récente de la pandémie. "On ne peut arriver à combattre (le virus) que si chacun et chacune y contribue", a-t-il dit. Il a rappelé l'importance de porter un masque couvrant le nez et la bouche dans les espaces publics et de respecter une distance de 1,50 m.





Des horaires limités d'ouverture qui peuvent varier d'une région à une autre vont également être maintenus.





La barre des 2.000 cas dépassée

Dans un pays qui a jusqu'ici été plutôt épargné par la pandémie, le nombre de nouveaux cas quotidiens est "malheureusement reparti à la hausse depuis la fin juillet", selon le document du gouvernement.





Le nombre quotidien de nouvelles infections a dépassé la barre des 2.000, selon l'institut de veille sanitaire Robert Koch alors que 9.471 personnes sont mortes à cause du virus depuis son apparition.