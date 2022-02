“Un médecin à bord?”: une femme accouche pendant un vol transatlantique entre le Ghana et les États-Unis

Accouchement dans un avion, Ghana-Usa

“Y a-t-il un médecin à bord ?” Heureusement, c’était le cas lors d’un vol transatlantique entre le Ghana et les États-Unis samedi. Le docteur Stephen Ansah-Addo a aidé une passagère ghanéenne à accoucher à l’improviste dans l’avion. La toute nouvelle maman a été couverte d’applaudissements après la naissance prématurée de son fils.





Son accouchement était prévu pour la fin du mois de février. Mais le bébé ne voulait apparemment pas attendre aussi longtemps. Un appel à l’aide médicale a été effectué dans l’avion, qui se rendait du Ghana à Washington aux États-Unis. Cela a provoqué une certaine confusion parmi les passagers, a déclaré à la BBC la journaliste Nancy Adobea Anane, qui se trouvait également dans l’avion. “Je m’inquiétais de la sécurité du bébé et de la mère, et de la possibilité que nous soyons déroutés pour un atterrissage d’urgence”, a-t-elle déclaré.