Le bilan de l'incendie dans une boîte de nuit en Thaïlande grimpe à 25 morts

Thailande, Incendie Boite de nuit

Le bilan de l'incendie qui avait ravagé début août une boîte de nuit près de la ville touristique de Pattaya, l'un des plus meurtriers en Thaïlande de ces dernières années, s'est alourdi à 25 morts, ont indiqué dimanche les autorités, précisant que huit blessés étaient toujours hospitalisés.





Le sinistre s'était déclaré le 5 août au Mountain B, une boîte de nuit située dans la province de Chonduri (est) à environ 150 km au sud-est de la capitale.

Les secours ont trouvé 13 corps calcinés à l'intérieur de l'établissement après l'incendie et 12 personnes sont décédées depuis des suites de leurs blessures.





Selon les autorités de la province de Chonburi, une femme est décédée dimanche à l'hôpital, ce qui porte à 25 le bilan des morts. Selon les médias, elle était âgée de 26 ans. Huit personnes sont toujours soignées dans différents hôpitaux, dont deux sous assistance respiratoire.





Une quarantaine de personnes avaient été blessées dans l'incendie.





La présence sur les murs de mousse acoustique, censée isoler le bâtiment des bruits extérieurs, a favorisé la propagation du feu. Les pompiers ont mis plus de trois heures à le maîtriser.