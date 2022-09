Le bitcoin au plus bas depuis 2020

Le Bitcoin au plus bas

Le bitcoin s’approchait de son niveau le plus bas depuis 2020, lundi matin. Les crypto-investisseurs semblent se préparer aux mesures prises au niveau mondial pour contrer une inflation record.





La valeur du bitcoin a chuté de 6,7% lundi pour atteindre 18.500 dollars. D’autres cryptomonnaies ont connu le même sort: l’Ether est passé sous la barre des 1.300 dollars pour la première fois en deux mois. L’XRP et le polkadot ont connu des pertes encore plus importantes. La valeur de l’ensemble des 21.000 monnaies virtuelles a chuté à quelque 900 milliards de dollars.