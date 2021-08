Le changement de tenue de l’envoyée spéciale de CNN à Kaboul fait le tour de la Toile

Changement de tenue à Kaboul

L’envoyée spéciale de CNN à Kaboul Clarissa Ward fait sensation sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Non seulement pour la qualité de son travail, mais aussi pour la façon dont elle apparaît à l’antenne depuis la prise de la capitale afghane par les talibans.





Une capture d’écran circule sur internet montrant la journaliste faire son travail avant et après le 15 août, soit le jour de la mainmise des fondamentalistes sur Kaboul. Avant cette date, alors qu’elle ne couvrait alors que l’avancée des talibans dans le pays, Clarissa Ward apparaissait en tenue “occidentale” colorée, cheveux attachés et maquillée, avec un foulard autour du cou. Le 16 août, pour son premier reportage dans les rues de Kaboul, changement de décor: “Vous ne voyez peut-être pas mais, dans les rues, il y a des talibans partout: ici, là et là”, raconte-t-elle, cette fois recouverte de la tête aux pieds par un abaya, une tenue portée par certaines femmes en Afghanistan.

Voyant le montage circuler sur la Toile, l’intéressée a elle-même réagi sur Twitter. “Ce mème est imprécis. La photo du dessus a été prise à l’intérieur d’un complexe privé. La deuxième dans les rues de Kaboul détenues par les talibans. [Avant la prise de Kaboul] je portais toujours un foulard dans la rue, certes pas avec des cheveux entièrement couverts et une abaya. Mais la différence n'est pas aussi nette”, a-t-elle expliqué.