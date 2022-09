Le cortège funéraire de la reine Elizabeth II a quitté le château de Balmoral

Trois jours après son décès dans son château écossais de Balmoral, la reine Elizabeth II a entamé, dimanche, son dernier voyage. Le cercueil sera transporté à travers l'Écosse pour rejoindre Édimbourg, où le public pourra rendre un hommage à la monarque. Mardi soir, la dépouille de la reine sera transportée par avion à Londres. Suivez en direct les derniers développements de cette journée.