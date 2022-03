Le coup de gueule survolté de Francis Huster contre Joe Biden et le pape François

Francis Huster contre Joe Biden

Le comédien Francis Huster était l’invité ce 9 mars dernier du podcast de France Culture “Les Chemins de la philosophie”. Il en a profité pour dénoncer, avec une véhémence très commentée, l’attitude de Joe Biden et du pape François, coupables selon lui d’inaction en Ukraine.





Le coup de gueule était un peu passé inaperçu avant d’être repéré par la bande de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek (“Par Jupiter!” sur France inter) et le podcast Floodcast. Il faut dire que Francis Huster, grand spécialiste de la question, était l’invité unique d’un entretien fleuve en quatre épisodes sur le “Misanthrope” de Molière et que l’échange ne portait pas du tout sur le conflit ukrainien.





Un coup de gueule... contre-productif

Face à Adèle Van Reeth, il s’est pourtant emporté sur le sujet et a dénoncé avec véhémence l’inaction du président américain Joe Biden et, cible plus étonnante, celle du pape François. Un coup de gueule qui a surtout suscité l’hilarité des auditeurs pour le ton pour le moins survolté, légèrement excessif, du comédien. Un esclandre très (involontairement?) théâtral qui aura finalement relégué le fond du message, intrinsèquement défendable, aux oubliettes.





“Tuez-moi! Je représente le Christ!”

Jugez plutôt: “Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l’Amérique! Jamais John Fitzgerald Kennedy n’aurait laissé faire ça! Il y a 42 millions d’Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d’aller à Kiev et de dire: ‘Tuez-moi! Je représente le Christ!’”, a-t-il littéralement hurlé au micro de France Culture.





“Oui, Joe Biden est coupable!”

“Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican? Est-ce que vous croyez que John Fitzgerald Kennedy aurait laissé des millions d’Ukrainiens avoir leur vie brisée? Oui, Joe Biden est coupable! Absolument! Absolument! Il est en train de déshonorer l’Amérique!”, a-t-il continué avant d’oser un parallèle avec l’attitude du président Franklin Roosevelt pendant la Seconde Guerre mondiale et, enfin, de retrouver un peu plus de calme...