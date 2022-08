Le FBI cherchait aussi des documents sur les armes nucléaires chez Donald Trump

Lors de la perquisition de lundi dans la résidence de l'ancien président américain Donald Trump, le FBI cherchait notamment des documents classifiés sur les armes nucléaires, rapporte le Washington Post, jeudi, selon des experts impliqués dans l'enquête.



Cette perquisition témoigne d'une "profonde inquiétude" parmi les autorités quant aux informations encore en possession de Trump qui pourraient éventuellement se retrouver entre de mauvaises mains, écrit le journal américain.



Les sources du Washington Post n'ont pas précisé si les documents concernent les armes américaines ou celles d'autres pays, ni si les documents ont été trouvés lors de la perquisition. Le ministère américain de la Justice et le FBI n'ont pas souhaité commenter l'article. Un porte-parole de M. Trump s'est également refusé à tout commentaire.





Le ministre de la Justice a approuvé la perquisition



En pleine tempête politique aux États-Unis entre démocrates et républicains, le ministre de la Justice Merrick Garland a affirmé jeudi avoir “personnellement approuvé” la perquisition spectaculaire menée lundi par le FBI chez l’ancien président Donald Trump en Floride. Lors d’une conférence de presse exceptionnelle, M. Garland n’a rien dévoilé des raisons et des résultats de cette perquisition, mais il a précisé qu’elle avait été approuvée par un juge fédéral.



Face à la vague d’indignation soulevée par ce raid chez les républicains, le ministre a condamné des “attaques infondées” contre son ministère et la police fédérale. “J’ai personnellement approuvé la décision de réclamer un mandat de perquisition pour cette affaire”, a déclaré M. Garland lors d’une courte et très rare intervention télévisée. “Le ministère ne prend pas ce genre de décision à la légère”, a-t-il assuré.





Sans précédent



Cette perquisition sans précédent par le FBI chez un ancien président des États-Unis a eu lieu lundi dans la résidence de luxe de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride. Outré, le 45e président américain a suggéré mercredi sur son réseau social Truth Social que le FBI ait pu avoir “placé” des preuves contre lui lors de cette opération. Jamais un ancien locataire de la Maison Blanche n’avait été inquiété par la justice de cette façon.



La perquisition de la police fédérale a-t-elle à voir avec les nombreux cartons que Donald Trump a emportés avec lui en quittant la Maison Blanche en janvier 2021? Est-elle liée à l’enquête sur sa responsabilité dans l’assaut du Capitole? Concerne-t-elle plutôt les soupçons de fraude financière dont la Trump Organization fait l’objet à New York? M. Garland n’a rien dévoilé des motifs de la perquisition du FBI. Il a simplement fait allusion à une “cause probable” justifiant la décision des autorités, mais sans être plus explicite.