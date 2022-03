Guerre en Ukraine : Anonymous lance un site qui infiltre des centaines de caméras russes

Après avoir déclaré ouvertement être en guerre contre la Russie, les Anonymous ont annoncé le 17 mars, via leur compte Twitter, avoir lancé un site internet baptisé «Behind Enemy Lines» dans le but de pouvoir s’adresser directement aux citoyens russes.





Le fameux groupe de hackers a partagé le lien de leur nouveau site internet, regroupant les images de nombreuses webcams et caméras situées soit dans des villes proches de la frontière avec l’Ukraine, soit éparpillées dans la Russie profonde.