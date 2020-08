Le leader évangélique américain démissionne après un prétendu plan à trois

Jerry Falwell Jr. leader evangelique Americain

L’influent leader évangélique américain Jerry Falwell Jr. est sous le feu des critiques à cause d'un prétendu plan à trois avec sa femme et son partenaire commercial, rapportent le Washington Post et le New York Times.

Falwell a aidé le président Donald Trump à remporter l’élection présidentielle de 2016 en lui exprimant son soutien, ce qui a incité de nombreux électeurs orthodoxes à voter pour lui.





“Il aimait nous regarder”

Un des partenaires commerciaux de Falwell a avoué lundi qu’il avait eu des relations sexuelles avec Falwell et sa femme pendant des années. Le partenaire commercial, Giancarlo Granda, a déclaré, entre autres, qu’il avait eu des relations sexuelles avec Becki, la femme de Falwell, sous les yeux de ce dernier. Le leader évangélique nie avoir participé au plan à trois, mais admet que sa femme a eu une liaison avec Granda.





“Becki et moi avons développé une relation intime et Jerry aimait nous regarder depuis un coin de la pièce”, a déclaré Granda, notant que les liaisons avaient lieu “plusieurs fois par an” dans des hôtels de New York et de Miami ou au domicile du couple en Virginie.





Démission





Quelques heures après la publication de l’interview par Reuters, Falwell Jr. a accepté de démissionner de son poste de président de la Liberty University, une université chrétienne évangélique fondée en 1971 par son père. L’homme avait déjà été suspendu pour une durée indéterminée plus tôt ce mois-ci. En cause? Une photo de lui tenant une femme dans ses bras avec sa braguette ouverte.